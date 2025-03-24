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Bozüyük Vitraspor, Yeşil Yalovaspor'a 3-1 Yenildi

Bozüyük Vitraspor, Yeşil Yalovaspor'a 3-1 Yenildi
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Bölgesel Amatör Lig'in Bozüyük temsilcisi, sahasında grup lideri Yeşil Yalovaspor'a karşı mücadele etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Vitraspor, ikinci yarıda eşitliği sağlasa da, son dakikalarda yediği gollerle maçı 3-1 kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor, sahasında grup lideri Yeşil Yalovaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan BAL 9. Grup 24'üncü hafta maçında Bozüyük Vitraspor, sahasında karşılaştığı Yeşil Yalovaspor'a 3-1 yenildi. Maçın 19'üncü dakikasında Yeşil Yalovaspor, Umut Kıran attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca deplasman ekibi Yeşil Yalovaspor ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Maçın ikincisi yarısında dakika 67'inci dakikasında gelişen bir Vitraspor atağında Hakan Demir durumu 1-1'e getirdi. Maçın 85'inci dakikasında Yeşil Yalovaspor atağında Umut Kıran hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı. Maçın 90+6'ıncı dakikasında Yeşil Yalovaspor, Mustafa Kaya'nın golüyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Vitraspor 28 puanda kalırken, ligin 25'inci haftasında Kapaklıspor'a konuk olacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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