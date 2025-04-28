Bozüyük Vitraspor, Gebzespor'u 10-2 Mağlup Etti

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup 29. haftada Bozüyük Vitraspor sahasında karşılaştığı Gebzespor'u 10-2 yendi.

Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Vitraspor oyuncusu Batuhan Dıraga, maçın 14'üncü dakikasında gol perdesini açan oyuncu oldu. (1-0) Baskılı oyun sergileyen ev sahibi takım Vitraspor dakika 19'da Eray Topçuoğlu skoru 2-0'a taşıdı. 30 ve 45'inci dakikalarında Batuhan Dıraga'nın attığı gollerle Vitraspor ilk yarıyı 4-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarınsa oyun kontrolünü bırakmayan Vitraspor, dakika 48'de Hakan Demir'in golüyle skor 5-0 oldu. Dakika 54'te Batuhan Dıraga skoru 6-0'a getirdi. Konuk takım oyuncusu Resul Erdoğan dakika 55'te attığı golle skoru 6-1 yaptı. Vitraspor oyuncusu Hakan Demir dakika 63, 70 ve 74'te bulduğu gollerle skoru 9-1 'e taşıdı. Dakika 76'da Doğukan Ünal'ın attığı golle ev sahibi takım Vitraspor skoru 10-1 yaptı. Karşılaşmanın son golünü ise dakika 89'da Gebzespor oyuncusu Eyüp Kadir Şahin kaydetti. Karşılaşma Bozüyük Vitraspor'un 10-2 üstünlüğüyle bitti.

Bu sonuçla Bozüyük Vitraspor puanını 32'e yükseltti. Bozüyük ekibi ligin son haftasında deplasmanda Sapanca Gençlikspor'a konuk olacak. - BİLECİK