Beton zeminde yapılan antrenmanlarla ulaşılan bir şampiyonluk hikayesi; "Bozkırın Sultanları"

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Fatih Çaycı'nın kurduğu kız voleybol okul takımı, beton zeminde antrenman yaparak il şampiyonluğuna uzandı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na 7 yıl önce beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Çaycı, 2020'de 5. sınıf kız öğrencilerinden voleybol takımı kurdu.

İlçede ve okulda voleybol oynayacakları salon olmadığı için okul bahçesinde beton zemin üzerine kurulan voleybol sahasında, azim ve özveriyle antrenmanlarını sürdüren öğrenciler, emeklerinin karşılığını almaya başladı.

"Filenin Sultanları"nı örnek alarak kendilerine "Bozkırın Sultanları" ismini veren öğrenciler, bu yıl okullar arasında düzenlenen voleybol turnuvasında önce ilçe birincisi, ardından tüm rakiplerini yenerek il birincisi oldu.

Tokat'ta 5-9 Ocak 2026'da düzenlenecek Okul Sporları Bölge Turnuvası'nda Yozgat'ı temsil edecek "Bozkırın Sultanları", buradan da şampiyon olarak ayrılmayı hedefliyor.

"Okul takımımıza 'Bozkırın Sultanları' diyoruz"

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Gökhan Nurcan, AA muhabirine, okulda sporu hiçbir zaman akademik başarıya alternatif bir başarı olarak görmediklerini, ikisini bir arada yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

Yenifakılı gibi küçük ilçelerde sosyal etkinlikler az olduğu için öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamanın en iyi aracının spor olduğunu vurgulayan Nurcan, "Okul takımımıza Bozkırın Sultanları diyoruz. Bozkırın Sultanları önce ilçemizi Yozgat'ta temsil etti, şimdi de Yozgat'ı temsil edecek." dedi.

Öğrencilerin imkansızlıklar içinde neler başarabileceğini gösterdiğini belirten Nurcan, şöyle konuştu:

"Teneffüslerde hepsinin elinde, ayağında birer top var. Kimi voleybol, kimi basketbol, kimi futbol oynuyor. Her çocuğun ilgi alanı, bizim de okul bahçemizin el verdiği koşullar doğrultusunda seçebileceği, oynayabileceği bir spor branşı var. İlçe merkezinde salonumuz yok ama parkta, bahçede, boş alanda her çocuğun elinde birer top var. Bu alışkanlığı da okulumuz adına kazandırdığımızı düşünüyoruz."

"Filenin Sultanları'nın başarılarını örnek aldık"

Beden eğitimi öğretmeni Fatih Çaycı ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 5. sınıf öğrencileri arasında voleybol okul takımı kurduklarını anımsattı.

Katıldıkları ilk turnuvanın ilk maçında aldıkları 2-1'lik mağlubiyete çocukların çok üzüldüğünü anımsatan Çaycı, "Bu başarı, başarısızlıkla geldi. Buradan da dersler çıkardık. Daha çok çalıştık, daha çok emek verdik. Daha sonra 6. ve 7. sınıflarda tekrar turnuvalara katıldık. Başarıları elde ettik. Okulumuzu çok iyi şekilde temsil ettik." diye konuştu.

Tokat'ta 5-9 Ocak 2026'da düzenlenecek Okul Sporları Bölge Turnuvası'nda da başarılı olup Türkiye şampiyonasına gitmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çaycı, şunları kaydetti:

"Bütün öğrencilerimiz, A Milli Kadın Voleybol Takımının maçlarının neredeyse hepsini izlediler. Kaptan Eda Erdem olsun, Zehra Güneş olsun hepsini tek tek izleyerek büyüdüler. Filenin Sultanları'nın başarılarını örnek aldık. Burası küçük bir ilçe. Çocukların ilgilerini özellikle spora yönlendirerek bağımlılıktan uzaklaştırmaya çalıştık. İnşallah milli takımlara, kulüplere sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimin bu başarısını, beton zeminlerden parke sahalara ulaşan bir başarı hikayesi olarak söyleyebilirim."

"Spor salonu olmadan kazandığımızı gösterdik"

Takım kaptanı Melis Gürcan ise voleybol oynarken kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Severek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gürcan, "Yozgat'ı temsil ediyoruz. Onun için de mutluyuz. Bölge maçlarında önceki performanslarımızın daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sporculardan 8. sınıf öğrencisi Aylin Aydoğmuş da buralara çok zor şartlarla geldiklerini dile getirdi.

İlçeye spor salonu yapılmasını isteyen Aydoğmuş, "Diğer arkadaşlarımız gibi uygun şartlarda ve koşullarda çalışmak istiyoruz. Spor salonu olmadan kazandığımızı gösterdik. Spor salonu olduğunda daha fazlasını yapabileceğimizi gösterebileceğiz." dedi.