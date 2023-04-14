Rıdvan Dilmen canlı yayında çıldırdı: Böyle şey görmedim, "Şikeci" diyen birisi görevde

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündemi salladı. Dilmen, "Disiplin Kurulu'nda bir avukat var, Fenerbahçe'ye etmedik hakaret bırakmamış. Tahkim Kurulu Üyesi, taraftar paylaşımını beğeniyor. Böyle bir düzen olur mu, hayatımda böyle bir şey görmedim! "Şikeci Fenerbahçe" diyorsunuz ama Tahkim Kurulu'nda görev yapıyorsunuz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 6-0 mağlup ettiği maçın ardından TV 8,5'ta Rıdvan Dilmen'in yaptığı konuşmalar gündemi altüst etti. "Hayatımda ben böyle bir şey görmedim" diyen Dilmen, TFF kurullarında "Şikeci Fenerbahçe" bir avukatın görev yaptığını söyledi.

İşte Dilmen'in o sözleri:

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Disiplin kurulunda İlyas Çelik diye bir avukat var. Fenerbahçe'ye etmedik hakaret bırakmamış. Tahkim Kurulu üyesi, ultrAslan'ın Ali Koç için yaptığı paylaşımı beğeniyor. Jesus'un dosyası da bu hakareti yapan adamın önüne gidiyor. Böyle düzen olur mu ya?öyle bir düzen olur mu? Hayatımda böyle bir şey görmedim.

"O FORMAYI ÇIKARACAKSINIZ"

Kuruldaki insanların her takımı tutma hakkı var ama eğer oraya geliyorsan o formayı çıkaracaksın. Siz avukat olarak 'Şikeci Fenerbahçe' diyorsunuz ama Tahkim Kurulu'nda görev yapıyorsunuz.

"FENERBAHÇE BUNU NASIL KALDIRIYOR?"

Bu görevdeki biri bunu nasıl diyor. Fenerbahçe bunu nasıl kaldırıyor. Operatör, Fenerbahçe kulübüne ana avrat hakaret ediyor. Bu adamı görevden almadılar. Ali Koç, niye göndermediniz diye çıkışıyor. Diyelim Fatih hocaya bu hakareti yapabiliyor, ve orada yetkili. Böyle bir şey olabilir mi?"