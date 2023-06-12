Böyle sevgi görülmedi! Arda Güler'in yan hakeme işareti sonrası sahaya su yağdı
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Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası final maçında, Arda Güler'in kenara gelerek yan hakeme su işareti yaptı. Genç yıldızın bu hareketi sonrası tribünlerden sahaya su yağdı. Güler, taraftara teşekkür ederek yerdeki sulardan birini alıp içti.
Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'de Arda Güler, performansıyla final maçına damga vurdu. Genç yıldız, maçın bir bölümünde yan hakemden su istedikten sonra sarı-lacivertli taraftarlar hemen harekete geçti.
TARAFTAR, ARDA GÜLER'E SU ATTI
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yan hakeme gelerek su içmek için işaret yaptı. Bunun üzerine tribünde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, sahaya su atmaya başladı. Taraftara teşekkür eden Arda, yerdeki sulardan birini alıp içti.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Türkiye Kupası'nın final maçında Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe'de Arda Güler, Batshuayi'nin golünde asisti yapan isim oldu. Karşılaşma içerisindeki performansıyla da göz kamaştıran genç yıldız, maçın oyuncusu seçildi.