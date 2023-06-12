Böyle sevgi görülmedi! Arda Güler'in yan hakeme işareti sonrası sahaya su yağdı

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası final maçında, Arda Güler'in kenara gelerek yan hakeme su işareti yaptı. Genç yıldızın bu hareketi sonrası tribünlerden sahaya su yağdı. Güler, taraftara teşekkür ederek yerdeki sulardan birini alıp içti.