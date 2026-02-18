Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK, 3-2'lik skorla kazandı.

MANİSA FK'DEN HAYATİ GERİ DÖNÜŞ

Bandırmaspor, 25. dakikada Barış Alıcı ve 58. dakikada Joao Amaral'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Manisa FK, 60. dakikada Alenis Vargas'ın golüyle farkı bire indirdi. Baskısını artıran ev sahibi ekibi 64. dakikada Lois Diony ile skora denge getirdi. Maçta son sözü de Manisa FK söyledi. 90. dakikada sahneye çıkan Yassine Benrahou, takımına 3 puanı getirdi.

RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI

Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 37'ye yükselterek rakibi Bandırmaspor'u altına aldı. Bandırmaspor ise 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Bandırmaspor ise kendi sahasında Hatayspor'u konuk edecek.