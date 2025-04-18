Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü

Çin'de Zhejiang FC forması giyen ve çarşamba günü 11. kattan düşmesinin ardından hayatını kaybeden Aaron Boupendza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GOLE SEVİNDİLER

Aaron Boupendza'nın vefatından birkaç saat sonra kulübü Zhejiang FC, lig maçlarına devam etme kararı aldı. Vefatın ardından maç sırasında takım arkadaşlarının hiçbir şey olmamış gibi gol sevinci yaşaması izleyenleri hayrete düşürdü.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

2020-21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.