Bouchouari: '9 Maçtır Kaybetmeyen Bir Ekibiz'

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'un konuk ettiği Konyaspor'u 3-1 yenmesinin ardından Benjamin Bouchouari, takımın 9 maçtır kaybetmediğini ve hedeflerinin üst sıralardaki yerlerini korumak olduğunu belirtti. İlk 11'de oynamanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, önemli bir yenilmezlik serisi yakaladıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan orta saha oyuncusu, galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öncelikle çok mutlu olduğumu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün kazandık, 3 puan bizim için gerçekten çok önemliydi. Bu galibiyetle beraber ligde üst sıralardaki yerimizi koruduk ve takibimizi devam ettirdik. Hedefimiz de bu şekildeydi. Kişisel olarak şunu söylemek istiyorum, uzun zaman sonra ilk 11 olarak çıktığım ilk maçtı. 7 aylık bir uzak kalmadan sonra bu gayet iyi bir şeydi benim açımdan." ifadesini kullandı.

Takım arkadaşları ve teknik direktör Fatih Tekke'yle olan ilişkisini değerlendirmesi istenen Faslı oyuncu, şunları kaydetti:

"İlişki açısından bakacak olursak bunun gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hocamızın bizden istediği çok net. Beklentileri çok net ve benim açımdan bakarsak da çok fazla kendimi gösterme şansım olmamıştı. Bu açıdan ilk 11'de kendimi gösterme şansı elde ettim, onun beklentilerini öğrendikten sonra. Şunu da söyleyebilirim aynı zamanda birbirimizi tanıyabilme şansı bulduk. Ben onları tanıdım, onlar beni tanıdı. Birbirimizin neler yapabileceğini öğrenmiş olduk."

Takımın 9 maçtır kaybetmediği hatırlatılan Bouchouari, "Takıma geç katılmıştım bundan dolayı birkaç maç kaçırdım, sonrasında birkaç maç sakatlık sürecim oldu. Aradaki farkı kapatma süreci derken kaçırdığım bir süreç oldu. En önemlisi 9 maçtır kaybetmeyen bir ekibimiz var. Bu şekilde de ara transfer dönemine kadar devam eder diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Benjamin Bouchouari, daha önce forma giydiği Fransa Ligi ile Süper Lig arasındaki farkla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"İlk defa uzun süreli oynama şansı buldum. Fransa Ligi ile Süper Lig arasında fark var. Burada iyi oyunlar oynanıyor, iyi ataklar yapılıyor. Hücum yönü güçlü bir lig diyebilirim. Bir oyuncu da oyun kalitesinin yüksek olduğu ortamda kendini yansıtabiliyor diye düşünüyorum."

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
