BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 85-76 Mağlup Etti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 85-76'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Abdullah Koputan, Ahmet Kemal Digilli, Berkin Yücer

Melikgazi Kayseri Basketbol : Meltem Avcı Yılmaz 13, Dangerfield 15, Willams 15, Collier 21, Merve Arı 9, Feray Dalkılıç 3, Filip, İdil Türk, Doğa Adıcan, Merve Uygül, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin,

BOTAŞ: Davis 17, Bejedi 12, Ayşegül Günay Aladağ 27, Tuba Poyraz 11, Serfa 5, Rana Uçar 9, Işılay Eğin 4, Selin Reachel Gül, Mina Berber, İdil Yeniçulha

1. Periyot: 25-27

Devre: 36- 41

3. Periyot: 46- 62

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında BOTAŞ, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 85-76 yendi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Spor
