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BOTAŞ kadrosuna 7 yeni oyuncu kattı

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BOTAŞ, yeni sezon öncesi Sehernaz Çidal, Petra Holesinska, Simge Tokmak, Jamie Nared, Duygu Özen, Nia Clouden ve Evelyn Akhator ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Selin Rachel Gül ve Işılay Eğin'in sözleşmeleri de uzatıldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, yeni sezon öncesi kadrosuna 7 oyuncu kattı.

Başkent ekibi, Sehernaz Çidal, Petra Holesinska, Simge Tokmak, Jamie Nared, Duygu Özen, Nia Clouden ve Evelyn Akhator ile sözleşme imzaladı.

BOTAŞ ayrıca Selin Rachel Gül ve Işılay Eğin'in sözleşmelerini bir yıl daha uzattı.

Kaynak: AA
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