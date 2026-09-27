Haberler

BOTAŞ, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin'i 83-74 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında BOTAŞ, sahasında Çimsa ÇBK Mersin'i 83-74 yendi. BOTAŞ bu sonuçla ligin ilk haftasını galibiyetle kapatırken Çimsa ÇBK Mersin sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Münevver Özemre, Atakan Kaymak, İsmail Arslan

BOTAŞ: Sehernaz Çidal 2, Holesinska 9, Clouden 24, Işılay Eğin 3, Nared 14, İdil Yeniçulha 6, Duygu Özen 10, Akhator 15, Selin Rachel Gül, Işık Su Güven

ÇİMSA ÇBK Mersin : Thomas 26, Büşra Akbaş 10, Sinem Ataş 10, Iagupova 15, Esra Ural 6, Kadriye Erva Özek, Ayşenaz Harma, Azra Erçelik 1, Diaby 6, Eslem Güler

1. Periyot: 19-21

Devre: 47-40

3. Periyot: 60-57

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında BOTAŞ, sahasında Çimsa ÇBK Mersin'i 83-74 yendi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sorusuna net yanıt! 'Ömür boyu genel başkanlık' için ne dedi?

Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna net yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun Abant yürüyüşü: Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti

Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti
Geçen hafta zirvedeydi! Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri sert düştü

Geçen hafta zirvedeydi! Reytingleri sert düştü
Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

Yıllar geçti, acısı dinmedi! Yaşasaydı 16 yaşında olacaktı
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı

Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde

Sadece 4 gün kaldı! Milyonların cebini sarsacak tarihi zam kapıda
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren karar! Tavandaki boya kabarması gizli ayıp sayıldı, araç değiştirilecek

Tavandaki o kusur yetti! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü

Herkesin gözü onu arıyordu! Ekibini gönderdi, kendisi gelmedi