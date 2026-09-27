BOTAŞ, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin'i 83-74 yendi

BOTAŞ, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin'i 83-74 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında BOTAŞ, sahasında Çimsa ÇBK Mersin'i 83-74 yendi. BOTAŞ bu sonuçla ligin ilk haftasını galibiyetle kapatırken Çimsa ÇBK Mersin sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Münevver Özemre, Atakan Kaymak, İsmail Arslan
BOTAŞ: Sehernaz Çidal 2, Holesinska 9, Clouden 24, Işılay Eğin 3, Nared 14, İdil Yeniçulha 6, Duygu Özen 10, Akhator 15, Selin Rachel Gül, Işık Su Güven
ÇİMSA ÇBK Mersin : Thomas 26, Büşra Akbaş 10, Sinem Ataş 10, Iagupova 15, Esra Ural 6, Kadriye Erva Özek, Ayşenaz Harma, Azra Erçelik 1, Diaby 6, Eslem Güler
1. Periyot: 19-21
Devre: 47-40
3. Periyot: 60-57
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında BOTAŞ, sahasında Çimsa ÇBK Mersin'i 83-74 yendi.
Kaynak: AA