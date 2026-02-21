Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 93-56 mağlup ederek 11. galibiyetini aldı. OGM Ormanspor'un play-off şansı ise kalmadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Abdullah Koputan, Niyazi Yasin Kahraman, Burak Erkan

BOTAŞ: Bejedi 6, Tuba Poyraz 18, Dantas 16, İdil Yeniçulha 14, Serfa 10, Işık Su Güven 6, Ayşegül Günay Aladağ 5, Mina Berber 6, Selin Rachel Gül, Işılay Eğin 8, Begüm Demir 2, Defne Çınar 2

OGM Ormanspor: Duygu Özen 10, Kübra Erat 3, Damla Gezgin 11, Gamze Takmaz, de Shields 10, Yaren Düzcü 5, Melisa Dönmez 5, Aliye Nur Orak 3, Yağmur Güvercin 5, Ecrin Su Özdemir 4

1. Periyot: 23-16

Devre: 46-32

3. Periyot: 66-42

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
