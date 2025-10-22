Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci yarıda fırtına gibi esen Londra temsilcisi, taraftarına unutulmaz bir gece yaşattı.

14 DAKİKADA 4 GOL

56 dakikası golsüz geçen mücadelede Arsenal, 57. dakikada Gabriel Magalhaes'in golüyle öne geçti. Bu golün ardından tempo iyice yükseldi. 64. dakikada Gabriel Martinelli farkı ikiye çıkarırken, 67 ve 70. dakikalarda Viktor Gyökeres sahneye çıkarak skoru 4-0'a taşıdı. Sadece 14 dakikada bulduğu dört golle Arsenal, rakibini adeta sahadan sildi.

NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDİYOR

Bu galibiyetle Arsenal, puanını 9'a yükselterek grubunda namağlup unvanını korudu. Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.

GALATASARAY'IN RAKİBİ ATLETICO MADRİD

Galatasaray'ın aynı gruptaki rakiplerinden Atletico Madrid, 21 Ocak'ta Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılara konuk olacak. Arsenal ise bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.