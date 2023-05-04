Boston, Philadelphia'yı 34 sayı farkla yenerek seriyi 1-1'e getirdi

NBA Doğu Konferansı play-off'ları yarı final ikinci maçında Boston Celtics, sahasında Philadelphia 76ers'ı 121-87'lik skorla mağlup ederek seride eşitliği sağladı.

NBA play-off'larında heyecan tek karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında Boston Celtics, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 121-87 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Boston'da 25 sayı, 4 asistle oynayan Jaylen Brown, 23 sayı, 6 ribaund kaydeden Malcolm Brogdon ile 15'er sayı üreten Derrick White ve Marcus Smart, farklı galibiyetin mimarı oldu. Philadelphia'da ise Tobias Harris'in 16 sayı, 7 ribaundu, Joel Embiid'in 15 sayısı ve James Harden'ın da 12 sayı, 10 ribaundu yenilgiyi önleyemedi. Konuk ekipte milli basketbolcu Furkan Korkmaz da 5 dakika parkede kaldığı karşılaşmayı 2 sayıyla tamamladı.

Serinin 3. maçı, 5 Mayıs'ta Philadelphia'nın sahasında oynanacak. - İSTANBUL