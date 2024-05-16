Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı yenerek konferans finaline yükseldi
NBA Doğu Konferansı yarı final 5. maçında Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 113-98 yenerek seriyi 4-1 yaptı ve konferans finaline yükseldi. Jayson Tatum ve Al Horford'un performansı ön plana çıktı.
NBA Doğu Konferansı yarı final 5. maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 113-98 yenerek seriyi 4-1 yaptı ve konferans finaline yükseldi.
NBA play-off yarı final heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, evinde karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 113-98'lik skorla mağlup ederek seriyi 4-1 yaptı. Üst üste 3. kez konferans finaline çıkan Boston'da Jayson Tatum 25 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle öne çıkarken, Al Horford 22 sayı, 11 ribaund ve Derrick White da 18 sayı, 6 asistle mücadele etti. Cleveland'da ise Evan Mobley'in 33 sayı, 7 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi.
Luka Doncic triple double yaptı, Dallas 3-2 öne geçti
Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 104-92'lik skorla yendi ve seride 3-2 öne geçti. Dallas'ta Luka Doncic 31 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple double yaparken, Derrick Jones da 19 sayı ile oynadı. Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 30 sayı, 8 asist ve Chet Holmgren de 13 sayı, 4 ribaund ile maçı tamamladı. - İSTANBUL