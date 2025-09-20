Bosphorus Cup 2023'te Rossko Racer JPK 1180 Zaferle Ayrıldı

Yelkende bu yıl 24. kez düzenlenen Bosphorus Cup'ta Timofey Zhbankov'un kaptanlığını yaptığı Rossko Racer JPK 1180, IRC genel klasman birincisi oldu.

Avrupa'nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Boğaz'daki yelken yarışı milyonlar tarafından izlenirken kazanan ekip kupasını Ortaköy'de denizde teslim aldı.

Bu yıl 55 tekne ve yaklaşık 650 yelkencinin katıldığı organizasyonda, Türk ve misafir yelkenciler zorlu bir yarışta karşı karşıya geldi. Hiç motor kullanmayan ve rüzgar gücü ile hareket eden son teknoloji tekneler, 4 saat boyunca kıyasıya yarıştı.

Yarışların ardından IRC 0 sınıfında Bulgaristan'dan Aboat Time Swan 42 teknesi ile Petar Dimitrov, IRC 1'de Rusya'dan Rossko Racer JPK 1180 teknesi ile Timofey Zhbankov, IRC 2'de TAG Cheese A35 teknesi ile Arda Baykal, IRC 3'te CHERY Alize MAT 10 teknesi ile Derin Öner, gezi tekneleri sıralamasında ise Güray Zümbül'ün Moda Yelken ilk sırayı aldı.

Bosphorus Cup'ı düzenleyen ORG Sports firması sahibi Orhan Gorbon, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bosphorus Cup yalnızca bir yelken yarışı değil, İstanbul'un uluslararası marka değerine katkı sağlayan güçlü bir spor ve kültür ekosistemi. Biz de 24 yıldır bu şehrin dünyadaki tanınırlığına çok katkı verdik. Bu konudaki çalışmalarımız sürecek ve bu etkinliği çok da geliştireceğiz. Bosphorus Cup, gerek rüzgarları, gerekse akıntıları, gerekse de seyirci potansiyeli ile dünyanın en heyecan verici spor etkinliği olmaya aday." ifadelerini kullandı.