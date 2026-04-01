Bosna Hersekli ümit milli futbolcular, İsrailli rakiplerini protesto etti
Bosna Hersek Ümit Milli Futbol Takımı, Macaristan'da oynanan karşılaşma öncesi İsrail Ümit Milli Takımı futbolcularıyla tokalaşmayı reddederek protesto gerçekleştirdi. Maç 0-0 sona erdi.
2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri G Grubu mücadelesinde, Bosna Hersek ile İsrail ümit milli takımları Macaristan'ın Budaörs kentinde karşı karşıya geldi.
Tarafsız sahada oynanan karşılaşma öncesi düzenlenen seremonin ardından Bosna Hersekli futbolcuların büyük bir bölümü, hakemlerle tokalaştıktan sonra İsrailli futbolcularla tokalaşmadı.
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma yönelik tepkiler, dünya genelinde artarken İsrailli sporcular da farklı ülkelerde zaman zaman protesto ediliyor.