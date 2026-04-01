Haberler

Bosna Hersekli ümit milli futbolcular, İsrailli rakiplerini protesto etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Hersek Ümit Milli Futbol Takımı, Macaristan'da oynanan karşılaşma öncesi İsrail Ümit Milli Takımı futbolcularıyla tokalaşmayı reddederek protesto gerçekleştirdi. Maç 0-0 sona erdi.

Bosna Hersek Ümit Milli Futbol Takımı futbolcuları, Macaristan'da tarafsız sahada karşılaştıkları İsrail Ümit Milli Futbol Takımı futbolcularının elini sıkmayarak protesto etti.

2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri G Grubu mücadelesinde, Bosna Hersek ile İsrail ümit milli takımları Macaristan'ın Budaörs kentinde karşı karşıya geldi.

Tarafsız sahada oynanan karşılaşma öncesi düzenlenen seremonin ardından Bosna Hersekli futbolcuların büyük bir bölümü, hakemlerle tokalaştıktan sonra İsrailli futbolcularla tokalaşmadı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma yönelik tepkiler, dünya genelinde artarken İsrailli sporcular da farklı ülkelerde zaman zaman protesto ediliyor.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

