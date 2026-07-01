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Bosna Hersek, ABD maçına hazır

Bosna Hersek, ABD maçına hazır
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD ile karşılaşacak Bosna Hersek, teknik direktör Sergej Barbarez yönetiminde son antrenmanını yaptı. Pas ve top kapma çalışmalarının ardından basına kapalı bölümde taktik çalışıldı.

SAN 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 03.00'te şampiyonanın ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak Bosna Hersek, hazırlıklarını tamamladı.

San Jose Park'ta teknik direktör Sergej Barbarez yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman öncesinde Barbarez saha ortasında oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptı.

Pas çalışmasıyla başlayan antrenman top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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