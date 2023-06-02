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Borussia Mönchengladbach'ta Teknik Direktör Farke ile Yollar Ayrıldı

Borussia Mönchengladbach'ta Teknik Direktör Farke ile Yollar Ayrıldı

Spor Haberleri

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Daniel Frake ile yolların ayrıldığını duyurdu. Farke, sezon başında göreve getirilmiş ve 30 Haziran 2025'e kadar süren bir sözleşmeye imza atmıştı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Daniel Frake ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Daniel Farke ile iş birliğinin sonlandırıldığı ifade edilerek, birlikte ve ayrıntılı şekilde yapılan sezon analizinin ardından böyle bir karar alındığı belirtildi.

Kulübün sportif direktörü Roland Virkus, yoğun görüşmelerden sonra Frake ile yollarının ayrılmasına karar verdiklerini söyledi.

Farke, sezon başında göreve getirilmiş ve 30 Haziran 2025'e kadar süren bir sözleşmeye imza atmıştı.

Borussia Mönchengladbach, 2022-2023 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Spor

Borussia Mönchengladbach Bundesliga Almanya Futbol Spor Haberler

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