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Borussia Dortmund PSV'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Borussia Dortmund, evinde PSV'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 1-1 berabere kaldığı PSV'yi evinde 2-0 mağlup eden Borussia Dortmund adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Alman ekibi Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Hollanda temsilcisi PSV'yi konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, 3. dakikada Sancho ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için pozisyonlar bulurken, 90+5. dakikada sahneye Marco Reus çıktı ve Dortmund'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru olurken, Alman ekibi çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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