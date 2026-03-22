Borussia Dortmund'da 24 yıllık birliktelik sona erdi

Bundesliga'da Bayern Münih ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren Borussia Dortmund'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti

KEHL İLE YOLLAR RESMEN AYRILDI

Alman ekibi Borussia Dortmund, sportif direktör Sebastian Kehl ile yolların ayrıldığını duyurdu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Sebastian Kehl, iş birliklerine karşılıklı olarak son verme konusunda anlaştı. Bu karar, BVB yönetimi ve eski sportif direktör tarafından dostane bir şekilde alındı." ifadeleri kullanıldı.

24 YILDIR KULÜP İÇERİSİNDEYDİ

Sarı siyahlı ekipte futbolcu olarak da forma giyen Kehl, kulübe çok şey borçlu olduğunu ve yaklaşık 24 yıldır bu ailesinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.