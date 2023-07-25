Bornova Futbol Kulübü Afyon'da kampa girdi

TFF 3'üncü Lig'in yeni takımlarından Bornova Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da kampa girerek başladı. Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu, kazasız belasız bir sezon diledi ve futbolcuların istekli olduğunu belirtti.

TFF 3'üncü Lig'in yeni takımlarından Bornova Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da kampa girerek başladı. Yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyen Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Kazasız belasız bir sezon olmasını diliyorum. Üç etaptan oluşan kamp programımızın ilk antrenmanını yaparak çalışmalara başladık. Yoğun bir çalışma programı bizi bekliyor. İlk antrenman olmasına rağmen futbolcularımız oldukça mutlu ve istekli. Kamp öncesi verdiğimiz programı uygulayıp gelmeleri, istediğimiz hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Arzulu istekli bir şekilde ligin ilk haftasında evimizde oynayacağımız Bayburt Özel İdare maçına hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz" dedi.