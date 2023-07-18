Bornova FK, Erol Hakan Sepil'i transfer etti

TFF 3'üncü Lig'in yeni kulübü Bornova FK, sol açık, sağ açık ve sol bek pozisyonunda görev yapan Erol Hakan Sepil ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sepil, geçen sezon Gebzespor'da 36 maçta 5 gol kaydetti. Genç futbolcu, Bornova FK'ya gelmekten mutlu olduğunu belirtti ve hedefledikleri başarıya inandığını söyledi.

TFF 3'üncü Lig'in yeni kulübü Bornova FK, dış transferde ikinci imzayı Erol Hakan Sepil'e attırdı. Göztepe'de profesyonel olup sol açık, sağ açık ve sol bek pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Erol Hakan Sepil geçen sezon Gebzespor'da çıktığı 36 karşılaşmada 5 gol kaydetti. Bornova FK'ya geldiği için mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, "Zorlu bir sezon bizleri bekliyor. Hedeflediğimiz başarıya bu sene ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.