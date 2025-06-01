Bornova 1877, Yeni Sezonda Hedefini Şampiyonluk Olarak Belirledi

Bornova 1877, Yeni Sezonda Hedefini Şampiyonluk Olarak Belirledi
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3'üncü Lig'de geçtiğimiz sezon son haftada kümede kalmayı başaran Bornova 1877, yeni sezon öncesinde üst sıralar için iddialı bir kadro kurmayı planladıklarını açıkladı. Genel Koordinatör Erman Ertaş, isim sponsorluğu görüşmeleri yapıldığını ve oyuncu geliştirici vizyonla yola devam edeceklerini belirtti.

İZMİR,

3'üncü Lig'de geride bıraktığımız sezon son hafta kümede kalmayı başaran Bornova 1877, yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirledi. Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra 3'üncü Lig'deki ilk yılında Play-Off oynamayı başaran İzmir temsilcisi ikinci sezonunda kabustan son anda uyandı. Yeni sezon öncesi isim sponsorluğu ve forma göğüs sponsorluğu için ciddi görüşmeler yaptıklarını ifade eden Genel Koordinatör Erman Ertaş, "Hedef yükseltme fikrimiz var. Bornova ismi şampiyonluk ve üst ligleri hak ediyor. İddialı bir kadro kurmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Şimdiye kadar formalarını giyen 12 futbolcuyu başka kulüplere transferle gönderdiklerini söyleyen Ertaş, "Geçen sezon maddi sorunlar nedeniyle son maçımızda kümede kalmayı başardık. Yeni sezonda yine genç ağırlıklı ve yine geliştirici vizyonla yolumuza devam edeceğiz. Kendi gelirleriyle ayakta kalabilen örnek bir kulüp olmak istiyoruz. Biz yetiştirici değil ancak oyuncu geliştirici bir kulübüz. Bornova'yı en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Güzel karşılıklar bulmaya başladık. Bize ilgi gösteren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve iş insanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Fotoğraflı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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