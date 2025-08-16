Bornova 1877, Turan Demirci'yi Transfer Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Bornova 1877, dış transferde Tire 2021 FK'dan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Turan Demirci'yi kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında 2002 doğumlu Turan Demirci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce de kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuza yeni sezonda da formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Aliağa Futbol'da futbola başlayan Turan sırasıyla Gümüşordu, Buca Belediye, Altay ve Göztepe altyapılarında oynadıktan sonra Bucaspor 1928'de profesyonel oldu. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Sökespor ve Çeşme Belediyespor'da top koşturan Turan, Bornova ekibiyle 2023'te BAL'da 1 maça çıktı. Genç oyuncu geçen sezon 3'üncü Lig'de Silifke Bld ve Tire formalarıyla 24 maçta görev yaptı.