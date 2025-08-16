Bornova 1877, Turan Demirci'yi Kadrosuna Kattı

Bornova 1877, Turan Demirci'yi Kadrosuna Kattı
Güncelleme:
TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Bornova 1877, Tire 2021 FK'dan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Turan Demirci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bornova 1877, Tire 2021 FK'dan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Turan Demirci'yi kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bornova 1877, kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürerek Tire 2021 FK'dan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Turan Demirci'yi kadrosuna kattı. Konuyla ilgili İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında 2002 doğumlu Turan Demirci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce de kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuza yeni sezonda da formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
