Bornova 1877 deplasmanda Tire 2021 FK'yı 4-2 mağlup etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, deplasmanda Tire 2021 FK'yı 4-2 yenerek kritik bir galibiyet alarak puanını 21'e çıkardı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bornova 1877, deplasmanda Tire 2021 FK'yı 4-2 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Bornova 1877 maçın 8'inci dakikasında Abdulkadir'in golüyle öne geçti: 0-1. Tire 2021 FK, 42'nci dakikada Mustafa Çalışkan ile skoru eşitledi ve devre 1-1 berabere tamamlandı. Tire 2021 FK, 47'nci dakikada Ümit Kurt ile 2-1 öne geçti. Maçı bırakmayan Bornova 1877 dakikalar 71'i gösterdiğinde Abdulkadir ile bir gol daha buldu: 2-2. Abdulkadir, 77'nci dakikada kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 2-3. Bornova 1877, 84'üncü dakikada Arda'nın golüyle iyice rahatladı: 2-4. Müsabakayı 4-2 kazanan Bornova, 21 puana yükselip kümede kalma umutlarını artırdı. Tire ekibi ise 35 puanla orta sıralarda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
