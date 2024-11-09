Bornova 1877, Play-Off Hattında Kayıp Verdi

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bornova 1877, evinde Anadolu Üniversitesi'ne 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın 44'üncü dakikasında Yunus Emre Korkmaz'ın kırmızı kart görmesiyle ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. İlk yarısı 0-0 biten maçın 57'nci dakikasında Umut Akpınar'ın golüyle öne geçen Anadolu Üniversitesi'nde 76'ncı ve 82'nci dakikalarda sahneye çıkan Tayyip Mevlüt Kaya galibiyeti sigortaladı: 0-3. Bu sonuçla ilk iç saha yenilgisini alan Bornova ekibi 15 puanda kalırken, Eskişehir temsilcisi ise 12 puana ulaştı.