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Bornova 1877, Play-Off Hattında Kayıp Verdi

Bornova 1877, Play-Off Hattında Kayıp Verdi
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, evinde Anadolu Üniversitesi'ne 3-0 mağlup olarak Play-Off hattındaki durumunu tehlikeye attı.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bornova 1877, evinde Anadolu Üniversitesi'ne 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın 44'üncü dakikasında Yunus Emre Korkmaz'ın kırmızı kart görmesiyle ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. İlk yarısı 0-0 biten maçın 57'nci dakikasında Umut Akpınar'ın golüyle öne geçen Anadolu Üniversitesi'nde 76'ncı ve 82'nci dakikalarda sahneye çıkan Tayyip Mevlüt Kaya galibiyeti sigortaladı: 0-3. Bu sonuçla ilk iç saha yenilgisini alan Bornova ekibi 15 puanda kalırken, Eskişehir temsilcisi ise 12 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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