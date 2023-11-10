Bornova 1877 ile Kuşadasıspor Karşı Karşıya

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattındaki iki Ege takımı Bornova 1877 ile Kuşadasıspor, kardeş kulüplerin mücadelesine sahne olacak.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattındaki iki Ege takımı arasında bu hafta oynanacak Bornova 1877-Kuşadasıspor maçı, kardeş iki kulübü karşı karşıya getirecek. Kendisi de alt liglerde forma giyen eski futbolcu olup, 2015 yılında futbolu bırakarak inşaat işine girdikten sonra son takımı Kuşadasıspor'un başkanlığını devralan 39 yaşındaki Alim Emiroğlu'nun kulübü, kurucusu olduğu Bornova 1877'yle karşılaşacak.

Kuşadasıspor'daki başkanlığını sürdüren Emiroğlu, Bornova 1877'nin başkanlığını ise takım Bölgesel Amatör Lig'deyken Hüseyin Ok'a bırakmıştı. Kuşadasıpor'u 2021'de amatör ligden yıllar sonra 3'üncü Lig'e çıkaran teknik adam olan, siyah-beyazlılara geçen sezon Play-Off oynatan Emiroğlu'nun eski takım arkadaşı teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu da bu sezon başında Bornova 1877'nin teknik direktörlüğüne geçmişti. Ferhatoğlu, yeni takımıyla eski kulübüne Play-Off yarışında üstünlük sağlamaya çalışacak.