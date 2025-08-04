Bornova 1877'de Teknik Direktör Değişikliği Yok

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3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bornova 1877, yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktörlük için Gürkan Ferhatoğlu ile anlaşamayarak mevcut teknik direktör Emin Sulhan ile devam etme kararı aldı. Geçen sezon kadrosundan birçok oyuncuyla yollarını ayıran takım, genç futbolcularla çalışmalarını sürdürüyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bornova 1877 dış transferde sessiz kaldı. Teknik direktörlük görevi için ismi gündeme gelen Gürkan Ferhatoğlu ile anlaşamayınca teknik patron Emin Sulhan ile yola devam etme kararı alan İzmir temsilcisi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen sezonki kadrosundan 10'un üzerinde futbolcuyla yollarını ayıran yeşil-siyahlılar, genç ağırlıklı kadrosuyla antrenmanlarına devam ediyor. Geçen sezon son maçında kümede kalmayı garantileyen Bornova ekibinin yeni transferlerini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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