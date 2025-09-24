Bornova 1877'de Teknik Direktör Değişikliği

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde İzmir Çoruhlu FK ile 3-3 berabere kalarak 3 maçta 3 puan toplayan Bornova 1877'de teknik direktör Emin Sulhan ile yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik direktörü olarak görev yapan Emin Sulhan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görevde bulunduğu süre boyunca kulübümüze verdiği emek, sahadaki liderliği ve futbol kültürümüze kattığı değer için kendisine teşekkür ediyoruz. Emin Sulhan'a kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyor, her zaman kulübümüzün bir parçası olarak kalacağını belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor