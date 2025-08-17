Bornova 1877, Alper Aşkın'ı Transfer Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Bornova 1877 takımı, son olarak 1922 Konyaspor forması giyen 24 yaşındaki stoper Alper Aşkın ile resmi sözleşme imzaladı.

YENİ sezonda 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Bornova 1877 takımı, stoper Alper Aşkın'ı renklerine bağladı. Son olarak 1922 Konyaspor forması giyen 24 yaşındaki oyuncu ile resmi sözleşme imzalandı. Göztepe altyapısından yetişen Alper, Zonguldak Kömürspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Osmaniyespor ve 1922 Konyaspor formalarını terletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
