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Bordospor, Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyor

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KFC Kadınlar Voleybol Ligi 1. Ligi'nde mücadele eden Bordospor yönetimi, önümüzdeki sezon hedeflerinin Sultanlar Ligi'nde ter atmak olduğunu açıkladı.

- Bordo spor Asbaşkanı Kaya: "Hedefimiz Sultanlar Ligi"

ELAZIĞ - KFC Kadınlar Voleybol Ligi 1. Ligi'nde mücadele eden Bordo spor'da Asbaşkan Filiz Kaya, "İnşallah önümüzdeki sezonlarda bir sene 1. Lig'de kaldıktan sonra hedefimiz Sultanlar Ligi'nde ter atmak olacaktır" dedi.

KFC Kadınlar Voleybol Ligi 1. Ligi'nde mücadele eden Bordo spor yönetimi Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kulüp Asbaşkanı Filiz Kaya, "Bordo spor olarak Elazığ'da tek kadın voleybol takımıyız. Sizlerden ricamız bizlere enerji ve sinerji katmanızdır. Çok yeni bir takımız. 4 aylık bir sürecimiz var. Bizim halkımızdan ricamız, sadece bizlere motivasyon katmalarıdır. Çok genç ve kıymetli kızlarımız var. Biz Elazığ'da ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kızlarımıza umut olmak istiyoruz. Sizlerden beklentimiz sadece maçlarımıza katılmanızdır. Zaten maçlarımıza katıldığınız taktirde o enerjiyi gördüğünüz zaman bırakamayacaksınız. Şuan 1. Lig takımıyız. Önümüzdeki sezon için 1. Lig'de kalmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde hatta dünya çapında Sultanlar Ligi olarak çok fazla ses getirdik. Voleybolu spor dünyasında kadın sporunda gözbebeği olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonlarda bir sene 1. Lig'de kaldıktan sonra hedefimiz Sultanlar Ligi'nde ter atmak olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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