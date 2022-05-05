Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar - Haberler

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Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, taraftarlar tarafından meşaleler ile deplasman yolculuğuna uğurlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, taraftarlar tarafından meşaleler ile deplasman yolculuğuna uğurlandı.

Hatayspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 12.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, saat 15.45'te havalimanına gitmek üzere tesislerden ayrıldığı sırada bir grup taraftar, takımlarını meşale yakıp ve tezahüratlarda bulunarak uğurladı. Takım otobüsünün önüne geçen ve selfie yapan taraftarlara futbolcular ve teknik heyet de poz verdi. Bordo-mavili kafileye, havalimanında da yine taraftarlar takımlarına olan desteği sürdürdü. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Haberler

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