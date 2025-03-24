Bonservis bedeli bile belli! Lucas Torreira sezon sonu yolcu

Süper Lig devi Galatasaray, gelecek sezon sözleşmesi bitecek yıldız futbolcuyu sezon sonunda satmayı planlıyor. Lucas Torreira'nın da kalması durumunda yeni bir sözleşme talebinde bulunduğu, Aslan'ın buna soğuk baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI DÜŞTÜ

Galatasaray'da 3 sezondur forma giyen, bu süreçte Milan ve Boca Juniors'tan teklifler alan Torreira'nın kesinlikle satılması gündeme dahi gelmemişti. Ancak Uruguaylı futbolcunun bu süreçte 29 yaşına gelmesi ve sözleşmesinin son sene olması ile beraber, düşen performansı durumunun yeniden gözden geçirilmesine sebep oldu.

15 MİLYON EURO

Aslan'da sezon sonunda Torreira'ya gelecek teklifler masaya yatırılması kararı alındı. Oyuncunun vereceği karara saygı duyacak olan sarı-kırmızılılar, olası ayrılık içinde bonservis olarak 15 milyon euronun altına inmek istemiyor..

Diğer sezonlara göre bu sezon performansında düşüş gösteren Uruguaylı futbolcunun, kalması durumunda ise yeni bir kontrat istediği öğrenildi. Bu nedenle Galatasaray'da sezon bitimindeki ana gündem maddelerinden birinin de Lucas Torreira olacağı ifade edildi.