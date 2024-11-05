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Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor

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FIFA kokartlı eski hakem Mustafa Çulcu, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Pierluigi Collina'nın, Galatasaray - Beşiktaş maçını izledikten sonra hakem yönetiminden rahatsız olduğunu ve UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'ye Türk hakemleri için bir inceleme talebinde bulunduğunu söyledi.

FIFA kokartlı eski Türk hakem Mustafa Çulcu, Süper Lig ve hakemleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İNCELEME TAVSİYESİNDE BULUNMUŞ

Çulcu, FIFA Hakem Kurulu Başkanı ve UEFA Hakem Kurulu Üyesi Pierluigi Collina'nın Galatasaray ile Beşiktaş arasında Trendyol Süper Lig'de oynanan müsabakayı izlediği, hakem yönetiminden rahatsız olduğu ve bu konuda bir dönem Türkiye'de MHK danışmanlığını da yapan UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'ye inceleme tavsiyesinde bulunduğunu öne sürdü.

Çulcu'nun iddiası şöyle;

" Collina, Galatasaray - Beşiktaş maçını izledi. Collina 'Bu nasıl bir hakemlik, çağ dışı bir hakemlik." yorumunu yaptı. Roberto Rosetti ile görüşerek "Bu hakemi ve bu maçı inceleyin, irdeleyin." ifadelerini iletti."

Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErhan Dündar:

İşin içine iddia bahis siteleri girdiğinden beri futbolun tadı tuzu kalmadı.

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Yahu O Collina gerçek değil.. Fenerli bir troll.

Yorum Beğen7
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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Adını FHK diye bir kurum kurulsun onu da FB yönetsin, atamaları bizzat kendisi yapsın. bedavadan penaltı ve kartlarla maç kazansınlar. Yeter artık bu tiyatro. Türk futbolunun içine ettiniz her maçtan öncesi ortası ve sonunda açıklama yeter kına geldi artık. Kimse inanmıyor size

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Haber Yorumlarıaydın GÜNDÜZ:

Görünen köy kılavuz istememiş tüm maçları katlediyorlar ts fb maçını izleseler yeter iki takımda sikayetci

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Haber Yorumlarıaydın GÜNDÜZ:

Ne demiş büyük düşünür antonus Vallahi bende bilmiyorum

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