Bomba iddia! Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali var

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden olan Lucas Torreira için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BOCA JUNIORS İSTİYOR

Arjantin basınından Boca Noticias'nın haberine göre; Boca Juniors, sarı kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızıyla ilgileniyor. Haberde, Arjantin ekibinin başkanı Juan Roman Riquelme'nin ocak ayında Torreira'yı transfer etmek istediği belirtildi.

OCAK'TA TAKIMDAN AYRILABİLİR

Ayrıca haberin detayında, ocak ayında Torreira'nın sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl kalacağı ve bu nedenle Galatasaray ile anlaşmanın daha kolay olacağı vurgulandı.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da toplam 85 maça çıkan Lucas Torreira 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.