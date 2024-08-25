Üye Girişi
Haberler

Bomba iddia! Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali var

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'ya Arjantin ekiplerinden Boca Juniors talip oldu. Boca'nın başkanı Juan Roman Riquelme, yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Torreira'nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl kalacağı ve bu nedenle Galatasaray ile anlaşmanın ocak ayında daha kolay olacağı düşünülüyor.

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden olan Lucas Torreira için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BOCA JUNIORS İSTİYOR

Arjantin basınından Boca Noticias'nın haberine göre; Boca Juniors, sarı kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızıyla ilgileniyor. Haberde, Arjantin ekibinin başkanı Juan Roman Riquelme'nin ocak ayında Torreira'yı transfer etmek istediği belirtildi.

OCAK'TA TAKIMDAN AYRILABİLİR

Ayrıca haberin detayında, ocak ayında Torreira'nın sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl kalacağı ve bu nedenle Galatasaray ile anlaşmanın daha kolay olacağı vurgulandı.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da toplam 85 maça çıkan Lucas Torreira 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Juan Roman Riquelme Juan Roman Riquelme Lucas Torreira Lucas Torreira Boca Juniors Boca Juniors Galatasaray Galatasaray Arjantin Futbol Spor Futbol Spor Haberler

500

Yorumlar (1)

Iyi Adam:

giden gitmiştir gittigi gün bitmiştir????

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Diamond Tema ne dedi, Türk halkına hakaret mi etti? Diamond Tema tutuklandı mı? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi ne zaman, ner Atla Gel Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi gerçek mi? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi? Ay Lav Yu filmi gerçek mi?
title