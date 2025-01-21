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Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılıyor

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Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Kerem Aktürkoğlu için transfer iddiaları ortaya atıldı. Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Aktürkoğlu'nun yazın takımdan ayrılabileceği belirtildi. Benfica'nın, serbest kalma maddesine yakın bir teklif gelirse Aktürkoğlu'nu serbest bırakabileceği öne sürüldü.

Sezon başı Süper Lig devi Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Benfica'daki başarılı performansıyla kısa sürede adından söz ettiren ve taraftarın sevgilisi olan Aktürkoğlu, Avrupa'da da birçok büyük takımın radarına girmeyi başardı.

Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılıyor

"YAZIN TAKIMDAN AYRILABİLİR"

Milli futbolcu için Portekiz basınından çarpıcı bir transfer iddiası gündeme getirildi. Zerozero'dan Francisco Silva, Milliyet'e yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun yazın takımdan ayrılabileceğini belirtti. Silva, "Benfica'nın her zaman yaptığı gibi önümüzdeki yaz piyasayla spekülasyon yapacağına ve serbest kalma maddesine yakın bir teklif gelirse ayrılabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılıyor
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Adamların Kerem'in karakterini çözmeleri için yarım sezon yetti. Biz 3 sene uğraştık bunun nazıyla cazıyla.

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

BAKTILAR ÇÖP ÇIKTI.NE YAPACAKLAR.....

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Haber YorumlarıSabri:

Bizim şişirdigimiz adamlar balon gibi onlar daha gerçekçi bakıyor böyle şeylere uzun süreli vadeli zamanda belli oluyor herşey bizim ligdeki gibi hemen şişir gazla sonra söner böyle biraz daha gerçekçi olup daha çok çalışsalar bzim ülkede yatmaya alıştılari için fark hemen burda zamanla çıkıyor işte uzun istikrar yok bizde

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

he şu penaltıyı atamayan kerizmi

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Haber YorumlarıSahin Sahin :

Elalem kalite arar. Senede bir Gol atmayla ve abartmalarla olmuyor bu isler.

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