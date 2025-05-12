ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Bomba iddia! Jose Mourinho eski takımının başına geçiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Manchester United'ın teknik direktörlüğü için sürpriz bir şekilde favori gösteriliyor. Bu durum, mevcut teknik direktör Ruben Amorim'in istifa etmesi halinde gerçekleşebilir. Mourinho, daha önce 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştırmış ve 2017'de Lig Kupası ile Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefi olan ve takımda bir sene daha kalıp kalmayacağı da büyük merak konusu olan Jose Mourinho, Manchester United teknik direktörlüğü için sürpriz bir şekilde favori gösteriliyor.

ESKİ TAKIMININ BAŞINA GEÇEBİLİR

Bu durum, mevcut teknik direktör Ruben Amorim'in istifa etmesi halinde gerçekleşebilir. 40 yaşındaki Amorim, Kasım ayında göreve başlamasından bu yana başarısız bir performans sergiledi.

AMORİM'DEN İSTİFA SİNYALİ

Dün sahasında West Ham'a 2-0 yenilmelerinin ardından açıklama yapan Portekizli teknik adam, durumu düzeltemezse istifa edeceğini söyledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Amorim'in ayrılması durumunda 62 yaşındaki Jose Mourinho takımın başına getirilebilecek isimler arasında ilk sırada yer alıyor.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Mourinho daha önce 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştırmış ve 2017'de Lig Kupası ile Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Ancak sonrasında takımla ilişkisi bozulmuştu.

Bomba iddia! Jose Mourinho eski takımının başına geçiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Özkum:

Hadi, inşallah

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet aslan:

giderken Ali koçu da götürse süper olur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.