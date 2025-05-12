Bomba iddia! Jose Mourinho eski takımının başına geçiyor

Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefi olan ve takımda bir sene daha kalıp kalmayacağı da büyük merak konusu olan Jose Mourinho, Manchester United teknik direktörlüğü için sürpriz bir şekilde favori gösteriliyor.

ESKİ TAKIMININ BAŞINA GEÇEBİLİR

Bu durum, mevcut teknik direktör Ruben Amorim'in istifa etmesi halinde gerçekleşebilir. 40 yaşındaki Amorim, Kasım ayında göreve başlamasından bu yana başarısız bir performans sergiledi.

AMORİM'DEN İSTİFA SİNYALİ

Dün sahasında West Ham'a 2-0 yenilmelerinin ardından açıklama yapan Portekizli teknik adam, durumu düzeltemezse istifa edeceğini söyledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Amorim'in ayrılması durumunda 62 yaşındaki Jose Mourinho takımın başına getirilebilecek isimler arasında ilk sırada yer alıyor.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Mourinho daha önce 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştırmış ve 2017'de Lig Kupası ile Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Ancak sonrasında takımla ilişkisi bozulmuştu.