Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Güncelleme:
Futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında sıcak saatler yaşanıyor. Gazeteci Sinan Burhan katıldığı televizyon programında önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcunun soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacağı iddiasında bulundu. Interpol'ün devreye girdiğini belirten Burhan "Bu liste içerisinde birbirinden önemli ve popüler futbolcular bulunuyor. Soruşturma sonuçlandığında Türk futbolunun gündemi tamamen değişecek" dedi.

  • Yaklaşık 600 futbolcu yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacak.
  • Interpol, Türkiye ligleri üzerine yasa dışı bahis oynandığını tespit ederek Türk emniyetiyle paylaştı.
  • Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 17 hakem ve 2 kulüp başkanı olmak üzere toplam 21 kişi için gözaltı kararı alındı.

Millet Haber Ajansı Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında Türkiye futbol camiasını sarsacak önemli açıklamalarda bulundu.

"600 FUTBOLCU İFADEYE ÇAĞRILACAK"

Burhan, önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcunun yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağını duyurdu. Burhan, "Bu liste içerisinde birbirinden önemli ve popüler futbolcular bulunuyor. Soruşturma sonuçlandığında Türk futbolunun gündemi tamamen değişecek" dedi.

"İNTERPOL'ÜN DİKKATİNİ ÇEKTİ"

Ayrıca Burhan, Türkiye'de yaşayan bazı kişilerin yurt dışındaki bahis siteleri üzerinden Türkiye ligleriyle ilgili bahis oynadıklarının tespit edildiğini de açıkladı. Burhan, "Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerdeki yasa dışı bahis siteleri üzerinden Türkiye ligleri üzerine oyun oynayan futbolcular, yöneticiler ve teknik direktörler var. Bu durum Interpol'ün dikkatini çekti ve konu Türk emniyetiyle paylaşıldı" ifadelerini kullandı.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edilmişti.

Başsavcılık, soruşturmanın derinleşerek süreceğini belirtti. Başsavcılık, süren bir soruşturma olduğunu ve son iddiaların da bu kapsamda ele alınacağını bildirmişti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Bahis soruşturması kapsamında 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı olmak üzere toplam 21 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

Erdem Aksoy
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSedat A.:

Eski bahis patronu bir kulübe Başkan olunca bazı isimler ortaya çıktı. İsimleri şimdilik açıklanmayan hakemler de maç yönetecek. O başkanın istediği gibi düdük çalınacak. FENERASYON a rağmen İYİLER KAZANACAK.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıiamastallion:

Yasa dışı dedikleri, vergi ödemeyenler... Vergi ödeseler hiç bir sıkıntı olmayacak. Bakınız, iddia, bilyoner... vb

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

çözüm çok basit iddiada sadece kazanma kaybetme ve berabere kalma üzerine bahis olmalı yok kırmızı kart olur mu bilmem kaç tane gol olur ilk yarı kaç tane korner olur falan filan bunların üzerine bahis olmamalı bunlar olduğu için hakemler bilerek kırmızı kart gösterebiliyor

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

Soruşturma bitmeden Hacıosmanoğlu niye alelacele açıklama yaparak birilerine zaman kazandırdi

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

hersey bahse konulursa tabbi şikeler bitmez utanmasalar hakem macta düdüğünü elinden düşürür mu düşürmez mi taraftar saha girer mi girmez mi gibi saçma konuları bile bahse acacaklar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
