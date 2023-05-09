Bomba iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia, sezon bitmeden yeni takımına imzayı attı

Fenerbahçe'nin yıldızı ve Süper Lig'in en golcü oyuncusu olan Ennner Valencia'nın, sezonun bitimine sayılı haftalar kala Brezilya ekiplerinden Internacional ile anlaştığı iddia edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de oldukça başarılı olan ve kariyer sezonlarından birini yaşayan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia'nın gelecek sezondan itibaren Brezilya ekibinin formasını giymesi bekleniyor.

TRANSFERİ ÇOK YAKIN

TRT Spor'da yer alan habere göre, Enner Valencia, Internacional ile anlaşmaya çok yakın. Transferde son dakika pürüzü yaşanmaması durumunda Enner Valencia yeni sezonda Brezilya temsilcisinde top koşturacak.

KARİYER SEZONU GEÇİYOR

33 yaşındaki Enner Valencia bu sezon kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de gol krallığında açık ara lider konumda bulunan Ekvadorlu hücumcu, ligde çıktığı 28 maçta 27 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.