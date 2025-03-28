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Bomba iddia! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Bomba iddia! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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TFF'nin, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini belirlediği iddia edildi. İddialara göre derbide düdük çalan isim Mehmet Türkmen olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın yabancı hakem talebini reddederken, Galatasaray derbisine Yasin Kol'u atamasıyla gündem olmuştu. Bu kararın ardından gözler, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemine çevrildi.

DERBİDE MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

TFF'nin, dev derbide düdük çalacak hakemi şimdiden belirlediği iddia edildi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadelede Mehmet Türkmen'in görev yapacağı öne sürüldü. Ancak sakatlığı bulunan Halil Umut Meler'in iyileşmesi durumunda, tecrübeli hakemin alternatif isim olarak değerlendirileceği belirtildi.

Bomba iddia! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli olduMehmet Türkmen

26. HAFTADA GÖREV VERİLMEDİ

Hakem atamalarıyla ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise Süper Lig'in 29. haftasında Mehmet Türkmen'in herhangi bir karşılaşmada görev almaması oldu. Bu durum, Türkmen'in derbiye hazırlanması için bilinçli bir tercih olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Bomba iddia! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli olduHalil Umut Meler

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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