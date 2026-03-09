Haberler

Bomba gibi iddia! Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 yendiği maçın devre arasında, yönetici Ertan Torunoğulları'nın hakem odasına giderek kararlara tepki gösterdiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Samsun spor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak karşılaşmanın ardından ortaya atılan bir iddia, maçın skorunun önüne geçti.

ERTAN TORUNOĞULLARI'NIN HAKEM ODASINA GİTTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Karşılaşmanın devre arasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın hakem odasına gittiği iddia edildi. İddiaya göre Torunoğulları, ilk yarıda verilen bazı hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

SPOR KAMUOYUNDA GÜNDEM OLDU

Söz konusu iddia kısa sürede spor kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmada yaşandığı öne sürülen bu gelişme, maçın ardından en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, devre arasında hakem odasına giderek ilk yarıdaki bazı kararlara sert şekilde itiraz etti.

Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

KKTC'ye tam koruma! Türkiye iki hamleyi birden yaptı
