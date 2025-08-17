Bomba gibi başladı! Semih Kılıçsoy ilk maçında yıldızlaştı

Beşiktaş'tan ayrılarak Serie A ekibi Cagliari'ye transfer olan 20 yaşındaki golcü oyuncu Semih Kılıçsoy, yeni takımında sezona bomba gibi başladı.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Satın alma opsiyonu ile birlikte Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibi ile ilk maçına İtalya Kupası'nda oynanan Virtus Entellakarşılaşmasında çıktı.

PERFORMANSIYLA YILDIZLAŞTI

Dakika 77'de oyuna giren Semih Kılıçsoy, kısa sürede performansıyla beğeni topladı. 85. dakikada ceza sahası dışından bir şut deneyen Semih'in şutu direkten döndü. Milli oyuncu, seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada takımı adına 3. penaltıyı kullandı ve golünü attı. Yıldız oyuncu, 15 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 7.40 rating ile noktaladı.

''HER ŞEYİ KENDİ DİLİNDE OKUYOR

Cagliari teknik direktörü Fabio Pisacane, karşılaşmanın ardından Semih Kılıçsoy ile ilgili açıklamalar yaptı.

İtalyan çalıştırıcı, Semih için "Bence önemli istatistiklere sahip bir adam. Onu seçtiğimizde kulüp içinde hepimiz ikna olmuştuk. Dünyanın öbür ucundan gelmesine rağmen her şeyi kendi dilinde okuyor. Stratejim çocuğu sakin tutmaktı: Sanırım bu gece oyuna gireceğini bile beklemiyordu; doğru andı ve uygun olduğunu düşündüm. Daha önce anlattığımız şeyleri gösterdi. Umarım bu ilk maçı aynı zamanda iz bırakabileceği bir şeyin başlangıcı olur.'' ifadelerini kullandı.