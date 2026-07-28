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Boluspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Farrar Yönetiminde Sürdürüyor

Boluspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Farrar Yönetiminde Sürdürüyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 2026-2027 sezonu öncesi teknik direktör Daniel Farrar yönetiminde tesislerde çift antrenmanla çalışmalarına devam ediyor. Takım, fiziksel ve taktiksel hazırlıkların ardından ligin ilk haftasında 7 Ağustos'ta Manisa FK ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Daniel Farrar yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sabah idmanı, salonda yapılan fitness çalışmasıyla başladı.

Oyuncular daha sonra sahaya geçerek pas organizasyonları ve hücum varyasyonları çalıştı, dayanıklık koşuları yaptı.

Teknik heyetin, antrenman boyunca oyuncuların fiziksel durumlarını yakından takip ettiği gözlendi.

Yeni sezon öncesinde fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını sürdüren Boluspor, günü akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla tamamlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos'ta Bolu Atatürk Stadyumu'nda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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