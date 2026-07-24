Boluspor'da Daniel Farrar ile yeni sezon hazırlıkları çift antrenmanla başladı
1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Daniel Farrar yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde günde çift antrenmanla devam ediyor. Sabah idmanında ısınma ve kondisyon çalışmaları yapıldı.
1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Daniel Farrar nezaretinde günde çift antrenmanla sürdürüyor.
1'inci Lig takımlarından Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takımın Amerikalı yeni teknik direktörü Daniel Farrar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımının başında antrenmana çıktı. Sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yapıldı. Boluspor, günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı