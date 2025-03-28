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Boluspor ve Bandırmaspor Golsüz Berabere Kaldı

Boluspor ve Bandırmaspor Golsüz Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum'da oynanan karşılaşmada Boluspor ile Bandırmaspor golsüz berabere sona erdi. Maçta her iki takım da etkili bir performans sergileyemedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum'da oynanan Boluspor-Bandırmaspor golsüz sona erdi.

Hakemler: Mehmet Özer, Mahmut Gülle, Emre Doğu

Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Vusal Iskandarlı dk. 72), Florent Hasani (Anıl Koç dk. 84), Paul Omo Mukairu, Onur Ulaş, Elhadji Babacar Khouma (Hüsamettin Yener dk. 84), Kosta Aleksic (Dean Lico dk. 72), Enes Alıç (Oulare dk. 90+1), Fethi Özer, İshak Karaoğul, Mario Cesar Azevedo Alves Balburdia

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Eren Erdoğan, İlmahi Siraçhan Nas, Işık Kaan Arslan, Vusal Iskandarlı

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Pablo Diony, Dieumerci Ndongala (İbrahim Kaya dk. 62), Andre Sitoe, Paixao (Rafael Periera dk. 74), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Murat Cem Akpınar dk. 62), Billal Messaoudi (Kerim Avcı, dk.74), Rahmetullah Berişbek (Hakan Bilgiç dk. 85), Faruk Can Genç

Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Rafael Periera, Mourad Louzif, Murat Cem Akpınar

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sarı kartlar: Mario Alves, Fethi Özer (Boluspor), Murat Cem Akpınar, Diony, Mexer, Sergen Piçinciol (Bandırmaspor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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