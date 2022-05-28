Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu - Haberler

Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu
AA - Zafer Göder - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor Kulübünün genel kurulunda başkanlığa Savaş Abak getirildi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor Kulübünün genel kurulunda başkanlığa Savaş Abak getirildi.
Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki halı saha tesislerinde gerçekleştirilen kongrede, tek listeyle seçime gidildi.
Eski yönetimin mali idari tablosunun ibra edilmediği kongrede yapılan açık oylamada, Savaş Abak başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi.
Ayrıca kongrede Boluspor'un şirketleşmesi için yeni yönetime yetki verildi.
Kongreye, Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan, eski belediye başkanlarından Necdet Gören, kulübün eski başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve taraftarlar katıldı.
AA / Zafer Göder - Spor