Boluspor'un Yeni Başkanı Erdal Bayrak Oldu

Boluspor'un Yeni Başkanı Erdal Bayrak Oldu
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Boluspor'un yönetim kurulu toplantısında Erdal Bayrak kulüp başkanlığına atandı. Bayrak, kulübün kayyuma devredilme tehlikesine karşı yönetimi devralarak sezon hazırlıklarını hızlandıracaklarını söyledi.

Boluspor'da yapılan yönetim kurulu toplantısında kulüp başkanlığına Erdal Bayrak getirildi.

Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, 60 yıllık geçmişi olan kulübün kayyuma devredilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı kritik dönemde, arkadaşlarıyla Boluspor'u sahipsiz bırakmamak için ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

Erdal Bayrak, "Mahmut Alan başkanlığında devraldığımız yönetimde, Gençlik ve Spor Bakanlığının onayının alınamaması nedeniyle yeni karar alma zorunluluğumuz doğdu. Yönetim kurulumuzun kararıyla bu onurlu ve zorlu görevi üstlenmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşanan belirsizliğin transfer süreçlerini ve resmi hazırlıkları geciktirdiğini aktaran Bayrak, şunları kaydetti:

"Ancak biz bu sürede takımımızı lige hazırlamak adına Mustafa Er hocamızla ve futbolcularımızla prensip anlaşmaları yaptık, altyapımızı oluşturduk ve sezon planlamalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde gerekli tüm resmi sözleşmeleri imzalayarak takımımızı lige en iyi şekilde hazırlayacağız. Başkanlığımın ve yeni yönetimimizin Bolu'ya ve şanlı Boluspor'umuza hayırlı olmasını diliyor, bizlere güvenen ve destek veren tüm Bolululara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Maddi veya manevi herkesin desteğini bekliyoruz. Hep birlikte kulübümüzü daha iyi yarınlara taşımak için canla başla çalışacağız."

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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