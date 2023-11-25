Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: İstediğimiz skoru aldık

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor maçının ardından, 'İstediğimiz skoru aldık. Oyuncularımı tebrik ederim. Zor bir sezon geçiriyoruz. İnşallah ilerleyen haftalarda Boluspor daha iyi oyunlarla daha iyi galibiyetler alır. Öncelikle aşağılardan kurtulma hedefimiz var' dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor maçının ardından, "İstediğimiz skoru aldık. Oyuncularımı tebrik ederim. Zor bir sezon geçiriyoruz. İnşallah ilerleyen haftalarda Boluspor daha iyi oyunlarla daha iyi galibiyetler alır. Öncelikle aşağılardan kurtulma hedefimiz var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Boluspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, gündüz saatlerinde oynanan maçlarda Şanlıurfaspor ve Adanaspor galibiyetlerinin bu maçı Boluspor ve Ümraniyespor için daha kritik hale getirdiğini belirtti.

Koşukavak, "Oyunu tamamen kontrol ettik, iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk 20 dakikada öne geçebileceğimiz çok pozisyon bulduk fakat skoru yapamadık. İkinci yarı bulduğumuz golle öne geçtik. Sonrasında bir yerleşim probleminden yediğimiz golle skora denge geldi. Ardından bir gol daha bulduk. Bu sefer de böyle maçlarda oyunu erteleyip skora oynamak gerekiyor. Çünkü biz de Ümraniye de aşağıdayız. Son bölümde tamamen oyunun savunma tarafını oynadık. Dizilişi değiştirdik, biraz daha derinde bekledik. İstediğimiz skoru aldık. Oyuncularımı tebrik ederim. Zor bir sezon geçiriyoruz. İnşallah ilerleyen haftalarda Boluspor daha iyi oyunlarla daha iyi galibiyetler alır. Öncelikle aşağılardan kurtulma hedefimiz var. Bizi baskı altına alıyor, çok strese sokuyor. Bu galibiyet bize biraz nefes aldırdı. Dört maçımız kaldı, dört maçtan da alabileceğimiz en iyi skorları almak için çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL